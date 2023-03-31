Еврокомиссия сообщила, что оставит без изменений лимит цен на нефть из РФ на уровне $60 за баррель. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

«Лимит цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель эффективно ограничивает доступ Кремля к нефтедолларам», — указывается в сообщении.

По словам источников, такой показатель при этом не нарушает рынок и, следовательно, пока останется без изменений.

Накануне представитель Европейской комиссии заявил, что страны Евросоюза и Группы семи (G7) пока не договорились об изменении потолка цен на нефть России.