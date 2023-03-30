$76.45+0.1482.39-0.75
34 минуты назад

Инфляция в крупнейшей экономике Европы замедлилась

Lenta.ru

Инфляция в крупнейшей экономике Европы — Германии — значительно замедлилась в марте, во многом благодаря падению цен на природный газ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis).

Инфляция в крупнейшей экономике Европы замедлилась
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По предварительному расчету, потребительские цены по стандартам ЕС (так называемый гармонизированный индекс потребительских цен) в Германии выросли на 7,8 процента в годовом выражении в марте по сравнению с подъемом на 9,3 процента в феврале. Несмотря на то, что результат оказался немного хуже, чем ожидания экономистов в 7,5 процента, он все же может означать некоторую передышку для Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ключевая ставка в Европе с июня 2022 года была повышена в общей сложности на 350 базисных пунктов, чтобы справиться с растущей инфляцией.

Видео дня

Однако многие эксперты выражают беспокойство тем, что базовая инфляция, расчет которой не включает такие волатильные товары, как продовольствие и энергоносители, остается высокой. Например, в Испании общий показатель в этом месяце снизился почти вдвое, до 3,1 процента, тогда как базовый снизился лишь до 7,5 процента. Германия не приводит базовый показатель в предварительном отчете, но по данным экспертов Bloomberg Economics, он увеличился с 5,4 процента в феврале до 5,7 процента в марте.

Окончательные мартовские данные станут известны 13 апреля. Аналитики отмечают, что в ближайшие месяцы инфляция должна оставаться значительно ниже показателей, зафиксированных осенью и зимой. Однако ценовое давление в крупнейшей экономике Европы по-прежнему вызывает беспокойство. Эксперты считают, что для ЕЦБ борьба с инфляцией осложнилась проблемами в банковском секторе по всему миру, которые могут помешать кредитованию и сдержать экономический рост.

Ранее стало известно о рекордном росте частного сектора двух крупнейших экономик еврозоны в марте. Предварительный композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) S&P Global в Германии составил 52,6 пункта против 50,7 пункта месяцем ранее, что намного превысило ожидания аналитиков. Во Франции индекс подскочил до 54 пунктов, также превзойдя оценки экономистов.

Экономика,ЕЦБ,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий