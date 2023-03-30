Инфляция в крупнейшей экономике Европы замедлилась

Инфляция в крупнейшей экономике Европы — Германии — значительно замедлилась в марте, во многом благодаря падению цен на природный газ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis).

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По предварительному расчету, потребительские цены по стандартам ЕС (так называемый гармонизированный индекс потребительских цен) в Германии выросли на 7,8 процента в годовом выражении в марте по сравнению с подъемом на 9,3 процента в феврале. Несмотря на то, что результат оказался немного хуже, чем ожидания экономистов в 7,5 процента, он все же может означать некоторую передышку для Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ключевая ставка в Европе с июня 2022 года была повышена в общей сложности на 350 базисных пунктов, чтобы справиться с растущей инфляцией.

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Однако многие эксперты выражают беспокойство тем, что базовая инфляция, расчет которой не включает такие волатильные товары, как продовольствие и энергоносители, остается высокой. Например, в Испании общий показатель в этом месяце снизился почти вдвое, до 3,1 процента, тогда как базовый снизился лишь до 7,5 процента. Германия не приводит базовый показатель в предварительном отчете, но по данным экспертов Bloomberg Economics, он увеличился с 5,4 процента в феврале до 5,7 процента в марте.

Окончательные мартовские данные станут известны 13 апреля. Аналитики отмечают, что в ближайшие месяцы инфляция должна оставаться значительно ниже показателей, зафиксированных осенью и зимой. Однако ценовое давление в крупнейшей экономике Европы по-прежнему вызывает беспокойство. Эксперты считают, что для ЕЦБ борьба с инфляцией осложнилась проблемами в банковском секторе по всему миру, которые могут помешать кредитованию и сдержать экономический рост.