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1 час назад

Американцам напомнили о необходимости разрешения на выход из активов в РФ

Елена Прошина

Гражданам и компаниям США до уплаты за выход из активов России необходимо обратиться в американское Министерство финансов за получением лицензии, которая разрешает такие денежные переводы, которые запрещены введенными Вашингтоном санкциями против Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснение Управления по контролю за иностранными активами.

Американцам напомнили о необходимости разрешения на выход из активов в РФ
Фото: ТАССТАСС

Там напомнили, что власти США запрещают «любые операции с участием Банка России, Фонда нацблагосостояния и Минфина РФ, включая любой перевод активов этим структурам и любые валютные операции в интересах или от имени таких организаций». При этом оплата за выход из российских активов «включает платежи в пользу» этих организаций.

Таким образом американцам при продаже активов РФ необходимо получить генлицензию Управления по контролю за иностранными активами до уплаты такого налога. Выданные ранее подобные документы не предусматривают исключения этих платежей из режима санкций, поэтому им нужно получить еще и спецлицензию.

В заявках американцам потребуется указать информацию о сумме налогов, которые были бы выплачены РФ, если бы не произошло выхода из активов. В США пообещали ускорить их рассмотрение.

Экономика,Минфин России,Банк России,
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