Соединяющий Ростовскую область и Донбасс водовод начал забор воды из реки Дон

Первая плавучая насосная станция нового водовода, соединяющего Ростовскую область и Донбасс, заработала на реке Дон, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

"Сегодня запущена первая из насосных станций. Забилось сердце водовода Ростов-на-Дону - канал Северский Донец - Донбасс. Это две нити по 200 км каждая, а также семь насосных станций. Впереди - поэтапное наполнение водой накопительных резервуаров, запуск системы очистки, гидравлические испытания, комплексная настройка всего оборудования и его тестирование в рабочем режиме", - приводит ведомство слова руководителя проекта Военно-строительного комплекса МО РФ Алексея Леонова.

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Проект уникален не только по своей сложности, но и срокам реализации.

"Никто и никогда ничего подобного в такие сжатые сроки еще не строил. Даже во времена Всесоюзных строек в СССР на создание такого водовода уходило до пяти лет. Наша стройка стартовала в декабре 2022-го, а сегодня уже включилась первая насосная станция", - отметил Леонов.

В Минобороны РФ уточнили, что мощность водовода составит до 300 тыс. куб. м воды в сутки. В работах по его возведению в круглосуточном режиме были задействованы более 3,5 тыс. человек и 1,3 тыс. единиц техники. При строительстве были учтены особые условия местности, первые 16 км водовода прокладываются по искусственной насыпи через подтопленные территории. Были сооружены 63 искусственных перехода через автомобильные, железнодорожные пути и водные преграды. Кроме того, к началу работ треть маршрута нового водовода оказалась заминирована украинскими националистами, что потребовало проведения сплошного разминирования местности.

Активное участие и поддержку в реализации проекта оказывает руководство регионов страны. К работе были привлечены 450 организаций, 35 крупных предприятий промышленности и изготовителей строительных материалов, электросетевой холдинг "Россети". Силами АО "РЖД" осуществлена доставка 170 тыс. тонн трубной продукции.