СМИ: Брюссель и Мадрид не знают, как отказаться от российского СПГ

Страны ЕС продолжают закупать сжиженный природный газ (СПГ) у России, несмотря на попытки Европы избавиться от энергетической зависимости от РФ. Как пишет в пятницу испанская газета El Confidencial, Мадрид и Брюссель не знают, как отказаться от закупок в РФ.

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По информации газеты, Испания является бесспорным лидером в ЕС по закупкам российского СПГ. Так, пиренейское королевство является членом ЕС, импортировавшим наибольшее количество СПГ из РФ в текущем году. В частности, Испания увеличила закупки этого топлива на 84% с начала конфликта на Украине. По данным энергетической компании Enagas, за январь и февраль текущего года объем приобретенного королевством газа из России увеличился на 172% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как уточняет издание, такая ситуация вызывает реакцию как в Мадриде, так и в Брюсселе.

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14 марта Министерство экологического перехода и демографического вызова Испании направило письмо компаниям, импортирующим СПГ в Испанию, в котором просило их о сотрудничестве для ограничения закупок, приносящих прибыль Москве. В послании ведомства содержался призыв диверсифицировать "поставки СПГ и отказаться от российского" топлива. Письмо было направлено после просьбы еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон к европейским предприятиям не подписывать и не продлевать долгосрочные контракты на покупку газа из РФ.

Тем не менее, по версии газеты, реальность заключается в том, что как в Испании, так и в остальной части ЕС нет никакого механизма, чтобы остановить поток газа из РФ. Импортерами являются частные компании, и торговые операции полностью легальны, поскольку в отношении СПГ из России не действует никаких санкций.