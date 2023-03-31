В Италии указали на «невыносимый» рост стоимости жизни

Президент Национального союза потребителей (Unc) Италии Массимилиано Дона заявил, что в стране все еще наблюдается повышение стоимости жизни. Он назвал его «невыносимым», передает агентство «Прайм».

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Заявление он сделал после обнародования последних официальных данных Национального института статистики (Istat) об уровне жизни в Италии. Как стало известно, инфляция в марте достигла 7,7% в годовом исчислении.

В прошлом месяце это значение было на уровне 9,1%. Динамика сигнализирует о том, что темпы повышения цен замедлились. Как отмечается, это произошло на фоне снижения тарифов на энергию.

По словам экспертов Istat, данная положительная тенденция пока практически не отразилась на стоимости продовольственных товаров, которые растут в цене.

«Снижение тарифов, от которого выигрывают в том числе и промышленные предприятия, еще не сказалось на ценах на все товары», - указал Дона.

Он пояснил, что речь идет, в частности, о пищевых продуктах и товарах потребительской корзины.