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13 минут назад

В США рассказали о последствиях для страны после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

Газета.Ruиещё 14

Решение государств ОПЕК+ сократить добычу нефти может спровоцировать в США и других странах Запада рост инфляции и цен на бензин. Об этом пишет агентство Associated Press.

Названы последствия для США после решения ОПЕК+ по добыче нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое решение может помочь увеличить российский бюджет, а также приведет к обострению отношений между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами, говорится в статье.

Автор материала напомнил, что прежде Вашингтон призывал Эр-Рияд и других союзников повысить уровень добычи с целью снизить цены на нефть и подорвать финансы РФ.

Директор Clearview Energy Partners Кевин Бук заявил агентству, что цены на бензин в США теперь могут вырасти примерно на 26 центов за галлон. К лету 2023 года стоимость топлива достигнет $4.

По словам Бука, добыча нефти снизилась лишь на 1% от суточного потребления в мире, однако решение ОПЕК+ может заметно повлиять на рыночную стоимость нефти.

Ранее страны ОПЕК+, в том числе Россия, приняли решение о снижении добычи нефти до конца 2023 года. РФ и Саудовская Аравия сократят добычу до 500 тыс. баррелей в сутки, Казахстан — до 78 тыс. баррелей. Кроме того, на сокращение нефтедобычи также согласились Объединенные Арабские эмираты (на 144 тыс. баррелей в сутки), Оман (на 40 тыс. баррелей), Кувейт (на 128 тыс. баррелей), Ирак (на 211 тыс. баррелей) и Алжир (на 48 тыс. баррелей).

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