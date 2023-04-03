Названы последствия для США после решения ОПЕК+ по добыче нефти

Решение государств ОПЕК+ сократить добычу нефти может спровоцировать в США и других странах Запада рост инфляции и цен на бензин. Об этом пишет агентство Associated Press.

Такое решение может помочь увеличить российский бюджет, а также приведет к обострению отношений между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами, говорится в статье.

Автор материала напомнил, что прежде Вашингтон призывал Эр-Рияд и других союзников повысить уровень добычи с целью снизить цены на нефть и подорвать финансы РФ.

Директор Clearview Energy Partners Кевин Бук заявил агентству, что цены на бензин в США теперь могут вырасти примерно на 26 центов за галлон. К лету 2023 года стоимость топлива достигнет $4.

По словам Бука, добыча нефти снизилась лишь на 1% от суточного потребления в мире, однако решение ОПЕК+ может заметно повлиять на рыночную стоимость нефти.