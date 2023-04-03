Решение России сократить добычу нефти назвали нанесением пощечины

Ранее страны ОПЕК+, в том числе Россия, приняли решение о снижении добычи нефти до конца 2023 года. РФ и Саудовская Аравия сократят добычу до 500 тыс. баррелей в сутки, Казахстан — до 78 тыс. баррелей. Кроме того, на сокращение нефтедобычи также согласились Объединенные Арабские эмираты (на 144 тыс. баррелей в сутки), Оман (на 40 тыс. баррелей), Кувейт (на 128 тыс. баррелей), Ирак (на 211 тыс. баррелей) и Алжир (на 48 тыс. баррелей).