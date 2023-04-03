Россия может нарастить выпуск березового сока в 3 раза

В России каждый год заготавливают промышленным способом 50 тонн березового сока. Как рассказали, в пресс-службе Рослесинфорга ТАСС объем заготовок можно нарастить в 3 раза.

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"Получение этого ценного продукта на протяжении нескольких последних лет остается примерно на одном уровне, хотя в этой сфере есть большой потенциал для развития предпринимательства", - указал глава Рослесинфорга Павел Чащин.

Объемы разрешенной заготовки сока составляют более 151 тонны, то есть в 3 раза больше фактической. По данным Чащина, площадь участков, которые можно взять в аренду для этих целей — около 220 тысяч га. Сейчас используется в 16 раз меньше.