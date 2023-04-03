Силуанов указал на отсутствие быстрого решения проблемы с замороженными активами

Министр финансов России Антон Силуанов заявил об отсутствии быстрого решения проблемы с замороженными активами российских граждан в западных странах. Однако, по его словам, в настоящее время власти ведут работу по данному вопросу. Соответствующее заявление министр сделал в ходе общения с финансовым блогером Ксенией Падериной, передает агентство «Прайм».

«Наша сейчас задача заключается в том, чтобы их свести эти активы один перед другим и постараться произвести какой-то обмен», — указал Силуанов.

Министр также подчеркнул, что в принятии мер заинтересованы все стороны.

Ранее директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова заявила, что объем активов российских инвесторов, заблокированных в иностранной инфраструктуре, составил по состоянию на 30 ноября 5,7 триллиона рублей.

Пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр в эфире телеканала LCI заявляла, что Франции удалось заморозить €1,3 миллиарда на счетах российских предпринимателей, однако об их конфискации не может быть и речи до вынесения соответствующего решения судом.