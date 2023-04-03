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1 час назад

В США заявили о намерении восполнить нефтяной резерв

ТАССиещё 1

Соединенные Штаты будут стремиться восполнить запасы нефти в стратегическом нефтяном резерве. Об этом сообщил в понедельник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В США заявили о намерении восполнить нефтяной резерв
Фото: ТАССТАСС

"Могу сказать, что мы последовательны в наших планах относительно восполнения Стратегического нефтяного резерва и пытаемся делать это с выгодой для налогоплательщиков. Теперь это будет зависеть от ограничений <...>, таких как обязательные продажи по решению Конгресса, и от потребностей в техническом обслуживании, но мы по-прежнему твердо намерены восстановить резерв", - отметил он.

На вопрос о том, связано ли сокращение объемов добычи нефти рядом стран ОПЕК+ с намерениями США, Кирби ответил, что не может "даже начать предполагать, почему такое решение было принято". Между тем, по его словам, страны объединения заранее предупредили США о том, что примут решение сократить нефтедобычу.

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О нефтяном резерве

Байден подписал в конце марта прошлого года указ, обязывающий Министерство энергетики США продавать из стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в стране. Минэнерго будет использовать доходы от продажи этого сырья для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва в последующие годы.

Американский стратегический нефтяной запас был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 371,5 млн баррелей нефти. Общая же разрешенная емкость хранилищ установлена в настоящее время на отметке в 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительствам.

Экономика,Джон Кирби,Конгресс США,
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