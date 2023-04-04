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Французский эксперт назвал неизбежной мировую дедолларизацию

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Отказ от доллара в мировых экономических отношениях - это необратимый процесс, который, в частности, объясняется использованием США своей валюты в качестве средства давления на другие страны. Такое мнение высказал в авторской колонке на страницах номера газеты Le Figaro за вторник ее обозреватель, эксперт в области геополитики Рено Жирар.

Французский эксперт предсказал массовый отказ всего мира от доллара
© ТАСС

"Превратив свою валюту в орудие политического давления на другие государства, американцы, сами того не желая, запустили всемирное движение за свержение короля-доллара, - написал он. - Полная дедолларизация не произойдет в одночасье, но это явно необратимое движение".

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В качестве примера давления со стороны Соединенных Штатов на другие страны Жирар привел ситуацию, когда в 2014 году банк BNP Paribas был вынужден заплатить штраф США в размере $9 млрд за то, что "на законных основаниях, в соответствии с европейским и французским законодательством, финансировал в долларах экспорт с Кубы, из Судана и Ирана, хотя эти три государства находились под американским эмбарго". Правосудие США сочло, что этот случай находится в его компетенции, поскольку операции производились через счет BNP Paribas в Нью-Йорке.

"Вот так американцы навязали свое право другим странам планеты. И европейские компании были вынуждены подчиниться. Мы это наблюдали, когда они покидали Иран в 2018 году после того, как [45-й президент США Дональд] Трамп в одностороннем порядке расторг иранскую ядерную сделку 2015 года", - отметил эксперт.

Следующим шагом в "преобразовании доллара в оружие" он назвал заморозку долларовых резервов Центробанка России на фоне спецоперации РФ на Украине. Некоторые страны в связи с этим начали сокращать торговлю в американской валюте.

"Это то, что сейчас делают Россия, а также Саудовская Аравия. Ее последний счет за нефть был выставлен Китаю в юанях, - подчеркнул Жирар. - Более того, страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР - прим. ТАСС) планируют создать собственную валюту для финансирования своей торговли. КНР уже разработала собственную электронную систему межбанковских расчетов. Она является альтернативой контролируемой Западом системе SWIFT".

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