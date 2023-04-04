Французский эксперт предсказал массовый отказ всего мира от доллара

Отказ от доллара в мировых экономических отношениях - это необратимый процесс, который, в частности, объясняется использованием США своей валюты в качестве средства давления на другие страны. Такое мнение высказал в авторской колонке на страницах номера газеты Le Figaro за вторник ее обозреватель, эксперт в области геополитики Рено Жирар.

"Превратив свою валюту в орудие политического давления на другие государства, американцы, сами того не желая, запустили всемирное движение за свержение короля-доллара, - написал он. - Полная дедолларизация не произойдет в одночасье, но это явно необратимое движение".

В качестве примера давления со стороны Соединенных Штатов на другие страны Жирар привел ситуацию, когда в 2014 году банк BNP Paribas был вынужден заплатить штраф США в размере $9 млрд за то, что "на законных основаниях, в соответствии с европейским и французским законодательством, финансировал в долларах экспорт с Кубы, из Судана и Ирана, хотя эти три государства находились под американским эмбарго". Правосудие США сочло, что этот случай находится в его компетенции, поскольку операции производились через счет BNP Paribas в Нью-Йорке.