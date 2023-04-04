Черногория поставила точку в вопросе передачи Киеву замороженных активов россиян

Черногория исключила передачу Украине замороженных на своей территории активов россиян, так как это противоречит Конституции страны. Об этом заявил высказал глава комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич.

«Я исключаю эту возможность. Это противоречит Конституции, черногорским законам и нормам ЕС . Такого не произойдет», — сказал Кнежевич в интервью газете « Известия », отвечая на вопрос о передаче активов россиян Киеву.

Кнежевич также отметил, что сейчас ждет ответа от Конституционного суда на отправленное им обращение об оценке законности заморозки активов россиян. По его словам, сейчас заморожено 44 объекта недвижимости, которыми владели 34 гражданина РФ.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил о том, что США и компания REPO, которая занимается поиском и изъятием собственности у России на основании санкций, заморозили активы бизнесменов из РФ на 30 миллиардов долларов. При этом Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить большую часть российских активов, пишет RT.