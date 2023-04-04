В Кремле назвали условие возобновления поставок с «Северных потоков»

Вопрос о возобновлении поставок с трубопровода «Северный поток» зависит от наличия покупателей, а не только продавцов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что не может дать определенного ответа на вопрос о готовности России возобновить поставки после ремонта газопроводов, так как это зависит от многих факторов.

Напомним, что два российских экспортных газопровода в Европу «Северные потоки» были подвергнуты взрывам в сентябре 2022 года. Некоторые страны, включая Германию, Данию и Швецию, не исключают возможности целенаправленной диверсии.