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25 минут назад

В Кремле назвали условие возобновления поставок с «Северных потоков»

Елена Прошина

Вопрос о возобновлении поставок с трубопровода «Северный поток» зависит от наличия покупателей, а не только продавцов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что не может дать определенного ответа на вопрос о готовности России возобновить поставки после ремонта газопроводов, так как это зависит от многих факторов.

Напомним, что два российских экспортных газопровода в Европу «Северные потоки» были подвергнуты взрывам в сентябре 2022 года. Некоторые страны, включая Германию, Данию и Швецию, не исключают возможности целенаправленной диверсии.

Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

Оператор газопровода Nord Stream AG заявил о том, что произошедшие является беспрецедентным и оценить сроки ремонта невозможно. В связи с этим Генпрокуратура России начала расследование дела об акте международного терроризма.

Экономика,Дмитрий Песков,Генпрокуратура РФ,
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