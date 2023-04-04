Newsweek: отношения США и Саудовской Аравии под угрозой из-за решения ОПЕК+

Решение ОПЕК+, заключающееся в резком сокращении добычи нефти, поставило под угрозу и так натянутые отношения между США и Саудовской Аравией. Об этом сообщает Newsweek.

«Решение стало ударом для взаимоотношений двух стран, усугубление которых при администрации президента Джо Байдена уже подтолкнуло Саудовскую Аравию к сближению с Россией и Китаем», — отметили в публикации.

По данным издания, в 2022 году Саудовская Аравия уже сокращала добычу нефти, хотя США призывали страну поставлять на рынок больше нефти для борьбы с ростом инфляции. В итоге администрация Белого дома обвинила власти Саудовской Аравии в том, что они поддерживают Россию и провоцируют усугубление энергокризиса в Европе.

Ранее во вторник генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что власти страны намерены пристально отслеживать возможное влияние на японскую экономику решения стран-участниц ОПЕК+ сократить добычу нефти для поддержания стабильности энергетического рынка.

До этого глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявляла, что решение некоторых членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу «вызывает сожаление».