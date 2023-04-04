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2 часа назад

Newsweek: отношения США и Саудовской Аравии под угрозой из-за решения ОПЕК+

Газета.Ru

Решение ОПЕК+, заключающееся в резком сокращении добычи нефти, поставило под угрозу и так натянутые отношения между США и Саудовской Аравией. Об этом сообщает Newsweek.

Newsweek: отношения США и Саудовской Аравии под угрозой из-за решения ОПЕК+
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Решение стало ударом для взаимоотношений двух стран, усугубление которых при администрации президента Джо Байдена уже подтолкнуло Саудовскую Аравию к сближению с Россией и Китаем», — отметили в публикации.

По данным издания, в 2022 году Саудовская Аравия уже сокращала добычу нефти, хотя США призывали страну поставлять на рынок больше нефти для борьбы с ростом инфляции. В итоге администрация Белого дома обвинила власти Саудовской Аравии в том, что они поддерживают Россию и провоцируют усугубление энергокризиса в Европе.

Ранее во вторник генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что власти страны намерены пристально отслеживать возможное влияние на японскую экономику решения стран-участниц ОПЕК+ сократить добычу нефти для поддержания стабильности энергетического рынка.

До этого глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявляла, что решение некоторых членов ОПЕК+ снизить нефтедобычу «вызывает сожаление».

ОПЕК: 1,66 млн баррелей в сутки составит добровольное сокращение добычи нефти

В свою очередь, президент США Джо Байден говорил, что последствия решения участников ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи не такие плохие, как могут подумать некоторые.

Экономика,Джозеф Байден,Джанет Йеллен,Казначейство США,ОПЕК,
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