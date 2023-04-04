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2 часа назад

Юань стал самой торгуемой валютой в России

Илья Родин

Китайский юань значительно потеснил доллар США на Мосбирже, на протяжении двух месяцев он был самой торгуемой валютой, пишет Bloomberg.

Юань стал самой торгуемой валютой в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что «смена» ключевой валюты произошла на фоне введения новых ограничительных мер со стороны западных стран против российских кредитных организаций.

По данным агентства, впервые китайская валюта обошла доллар по месячному объему торгов в феврале 2023 года. В марте этот тренд значительно усилился.

Уточняется, что в декабре 2022 года глава Мосбиржи Юрий Денисов рассказал о существенном увеличении доли «дружественных» валют на торгах. Он пояснил, что доля юаня, белорусского рубля, тенге и турецкой лиры выросла в 70 раз.

В агентстве подчеркнули, что в 2021 году юань практически не пользовался популярностью на торгах.

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Ранее сообщалось, что в феврале объем торгов китайской валютой достиг 1,48 трлн рублей, что на треть выше, чем в январе.

Экономика,Юрий Денисов,Московская биржа,
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