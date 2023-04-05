Telegraph: сокращение добычи нефти ОПЕК+ нанесёт тройной удар по Западу

Западу был нанесен тройной удар на фоне решения ряда стран-членов ОПЕК+ сократить нефтедобычу. Об этом заявила обозреватель британской газеты The Telegraph Мелисса Лоуфорд.

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"Западу нанесен тройной удар. Высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию", — подчеркнула она.

Также, как отметила обозреватель, Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к КНР. Кроме того, Лоуфорд указала, что рост цен на нефть ослабит санкции в отношении России, а ее доходы вырасту.