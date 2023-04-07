В Японии вступил в силу новый пакет санкций в отношении России

Новый пакет японских экспортных санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины вступил в силу в пятницу. Об этом объявило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

Фото: ТАСС ТАСС

В обновленный список запрещенных для экспорта в Россию товаров вошли, в частности, воздушные шары, планеры, безмоторные летательные аппараты и их компоненты, парашюты, тормозные системы для самолетов, оборудование для наземной авиационной подготовки, беспилотники и компоненты для них. Запрещены поставки всех детских игрушек, имеющих колеса, а также сборных моделей, головоломок и пазлов.

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Кроме того, речь идет о запрете на поставки проката из железа и нелегированной стали, нержавеющей или других легированных видов стали. В список попали гидрометры, барометры, приборы для измерения давления, а также расхода, уровня и других параметров жидкостей или газов, приборы для физического, химического и метеорологического анализа.

Запрещается экспорт телескопов, биноклей, оптических приборов, компасов, навигационных приборов. В перечне значатся фотоаппараты, специально предназначенные для подводной и аэрофотосъемки, а также гольф-кары.

О санкциях

По данным японского ведомства, расширение экспортного эмбарго проводится в рамках нового пакета санкций, одобренного 28 февраля. Тогда японский кабмин ввел индивидуальные ограничения, включающие заморозку активов в случае обнаружения, против 48 лиц, 73 организаций и отдельно Росбанка. Кроме того, против 21 организации, в том числе ЧВК "Вагнер", были введены экспортные ограничения.

Санкции Японии, которые из-за ситуации на Украине вводились в несколько этапов, затрагивают уже около 1 000 человек и порядка 100 организаций из России. Кроме того, Япония заморозила активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний.