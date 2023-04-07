$79.50+0.1487.10+0.37
50 минут назад

В Японии вступил в силу новый пакет экспортных санкций в отношении России

ТАССиещё 6

Новый пакет японских экспортных санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины вступил в силу в пятницу. Об этом объявило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

В Японии вступил в силу новый пакет санкций в отношении России
Фото: ТАССТАСС

В обновленный список запрещенных для экспорта в Россию товаров вошли, в частности, воздушные шары, планеры, безмоторные летательные аппараты и их компоненты, парашюты, тормозные системы для самолетов, оборудование для наземной авиационной подготовки, беспилотники и компоненты для них. Запрещены поставки всех детских игрушек, имеющих колеса, а также сборных моделей, головоломок и пазлов.

Видео дня

Кроме того, речь идет о запрете на поставки проката из железа и нелегированной стали, нержавеющей или других легированных видов стали. В список попали гидрометры, барометры, приборы для измерения давления, а также расхода, уровня и других параметров жидкостей или газов, приборы для физического, химического и метеорологического анализа.

Запрещается экспорт телескопов, биноклей, оптических приборов, компасов, навигационных приборов. В перечне значатся фотоаппараты, специально предназначенные для подводной и аэрофотосъемки, а также гольф-кары.

О санкциях

По данным японского ведомства, расширение экспортного эмбарго проводится в рамках нового пакета санкций, одобренного 28 февраля. Тогда японский кабмин ввел индивидуальные ограничения, включающие заморозку активов в случае обнаружения, против 48 лиц, 73 организаций и отдельно Росбанка. Кроме того, против 21 организации, в том числе ЧВК "Вагнер", были введены экспортные ограничения.

Санкции Японии, которые из-за ситуации на Украине вводились в несколько этапов, затрагивают уже около 1 000 человек и порядка 100 организаций из России. Кроме того, Япония заморозила активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний.

Япония также утвердила список запрещенных к экспорту товаров и технологий, в нем находятся уже порядка 800 наименований. Среди них полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, включая оружие, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование, грузовая техника, самосвалы, бульдозеры, железнодорожные локомотивы, обрабатывающие станки и другое электрическое оборудование, используемое в промышленности. Кроме того, введен запрет на поставки в Россию предметов роскоши, включая автомобили стоимостью более 6 млн иен (около $49 тыс.), а также на импорт золота из РФ. Также запрещен экспорт в Россию некоторых химических веществ, включая хлор, метанол, ацетон, этилен и гипохлорит натрия.

Экономика,Акционерный банк "Россия",Новикомбанк,Росбанк,Совкомбанк,ФК Открытие,Альфа-банк,Банк ВТБ,Промсвязьбанк,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий