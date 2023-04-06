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53 минуты назад

El País: отсутствие пошлин на украинское зерно разозлило восточноевропейских партнеров

ТАССиещё 2

Отсутствие пошлин на поставки украинского зерна вызывает недовольство восточноевропейских партнеров Киева. Об этом пишет в четверг испанская газета El País.

СМИ: отсутствие пошлин на украинское зерно разозлило Восточную Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее информации, этот вопрос может привести к тому, что общеевропейская солидарность с Украиной пошатнется. Ранее ЕС приостановил действие пошлин и импортных квот на некоторую украинскую продукцию, в том числе зерно. Теперь пять европейских стран - Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия - требуют от Еврокомиссии (ЕК) средств и других инструментов для смягчения негативных последствий увеличения импорта украинской сельскохозяйственной продукции на свои рынки или восстановления пошлин.

В послании к ЕК главы государств и правительств пяти стран говорят о том, что отсутствие сборов в отношении украинского зерна и проблемы с получением продукта, поступающего к ним по так называемым коридорам солидарности, вызывают негативные последствия, в том числе наносят ущерб местным фермерам.

Отмечается, что ранее Брюссель уже запустил новую программу финансовой помощи для поддержки болгарских, польских и румынских аграриев. В феврале ЕК предложила продлить приостановку пошлин на украинскую продукцию до июня будущего года. Отмена такой инициативы потребовала бы одобрения государств - членов сообщества, хотя некоторые уже высказались за такой вариант, который не приветствует Брюссель.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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