СМИ: отсутствие пошлин на украинское зерно разозлило Восточную Европу

Отсутствие пошлин на поставки украинского зерна вызывает недовольство восточноевропейских партнеров Киева. Об этом пишет в четверг испанская газета El País.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По ее информации, этот вопрос может привести к тому, что общеевропейская солидарность с Украиной пошатнется. Ранее ЕС приостановил действие пошлин и импортных квот на некоторую украинскую продукцию, в том числе зерно. Теперь пять европейских стран - Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия - требуют от Еврокомиссии (ЕК) средств и других инструментов для смягчения негативных последствий увеличения импорта украинской сельскохозяйственной продукции на свои рынки или восстановления пошлин.

В послании к ЕК главы государств и правительств пяти стран говорят о том, что отсутствие сборов в отношении украинского зерна и проблемы с получением продукта, поступающего к ним по так называемым коридорам солидарности, вызывают негативные последствия, в том числе наносят ущерб местным фермерам.