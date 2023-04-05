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1 час назад

ЦБ: снятие наличной валюты будет ограничено, пока она не начнет поступать в Россию

Газета.Ruиещё 1

Ограничение на снятие наличной валюты в России не могут быть сняты, потому что она не поступает в страну. Об этом сообщил первый зампред Центробанка РФ Дмитрий Тулин, выступая в Госдуме. Его слова передал «Интерфакс».

«Если кто-то завезет доллары наличными и евро в страну на десятки, сотни миллиардов... Их нет, ограничений никаких (на ввоз наличной валюты). Нам их не поставляют, более того, дружественные государства или нейтральные не приветствуют обращение своей валюты денежной наличной за границей», — объяснил Тулин.

По словам первого зампреда регулятора, сейчас нет как наличных китайских юаней, так и долларов.

«Китайские юани налом достать... Их нет и не будет, и долларов не будет наличных», — сказал Тулин.

6 марта Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты других государств до 9 сентября 2023 года. Человек, открывший валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, может снять с него остаток денежных средств в размере не более $10 тыс. США или такую же сумму в евро, если еще не воспользовался такой возможностью. Кроме того, ЦБ РФ продлил на полгода запрет на взимание с граждан комиссии при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Экономика,Дмитрий Тулин,Банк России,Госдума,
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