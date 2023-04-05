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40 минут назад

Стало известно, какой ресурс может приносить России больше доходов, чем нефть

Лера Букина

Экспорт нефти будет приносить России менее высокий доход, чем поставки в другие страны питьевой воды в перспективе 25 лет. Это следует из доклада «Вершина айсберга: реальные перспективы экономики Арктики», подготовленного экспертами Росконгресса, передает РИА Новости.

Назван ресурс, который может приносить России больше доходов, чем нефть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В документе отмечается, что в полярных шапках Арктики и Антарктики находится порядка 70% водных ресурсов планеты. Подчеркивается, что на Арктику приходится более 50% от этого объема. По мнению авторов доклада, необработанная пресная вода может стать более важной и прибыльной статьей российского экспорта, чем топливо.

Эксперты также обращают внимание на то, что Россия — абсолютный лидер по запасам пресной воды за полярным кругом. Как поясняют авторы доклада, в США (на Аляске) в Северный ледовитый океан не впадает ни одной крупной реки, в Канаде впадает 3, а в России — 11.

Кроме того, авторы указывают на ведение в России дискуссий насчет экспортных поставок питьевой воды. В документе отмечается, что на ранней стадии обсуждения находятся проекты поставок в дальнее зарубежье, вплоть до стран Персидского залива.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным Минфина, бюджет России в апреле недополучит 113,6 млрд руб. нефтегазовых доходов.

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