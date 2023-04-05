Эксперт назвала дедолларизацию «запоздалой»

Глава правления союза «Африканская деловая инициатива» Наталия Цайзер заявила, что дедолларизация мировой экономики «запоздала». Об этом сообщает «Прайм».

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Дедолларизацию Цайзер прокомментировала во время дискуссии, организованной клубом «Валдай».

«Я бы сказала, что это [дедолларизация - прим.ред.] запоздалая история. Ее нужно было начинать гораздо раньше, потому что давно было очевидно, что гегемония США начинает себя исчерпывать», — сказала она.

По мнению Цайзер, РФ и Африка могли бы создать новую финансовую модель, не на основе доллара.

«Но это очень непросто для наших африканских партнеров», — подчеркнула она.

По словам Цайзер, уровень финансовой грамотности в некоторых африканских странах гораздо ниже, чем в крупных державах, и переход на расчеты в национальных валютах или юанях стал бы «сложной историей», для которой потребовалась бы реструктуризация систем.