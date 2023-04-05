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32 минуты назад

Эксперт назвала дедолларизацию «запоздалой»

Мария Иванова

Глава правления союза «Африканская деловая инициатива» Наталия Цайзер заявила, что дедолларизация мировой экономики «запоздала». Об этом сообщает «Прайм».

Эксперт назвала дедолларизацию «запоздалой»
Фото: UnsplashUnsplash

Дедолларизацию Цайзер прокомментировала во время дискуссии, организованной клубом «Валдай».

«Я бы сказала, что это [дедолларизация - прим.ред.] запоздалая история. Ее нужно было начинать гораздо раньше, потому что давно было очевидно, что гегемония США начинает себя исчерпывать», — сказала она.

По мнению Цайзер, РФ и Африка могли бы создать новую финансовую модель, не на основе доллара.

«Но это очень непросто для наших африканских партнеров», — подчеркнула она.

По словам Цайзер, уровень финансовой грамотности в некоторых африканских странах гораздо ниже, чем в крупных державах, и переход на расчеты в национальных валютах или юанях стал бы «сложной историей», для которой потребовалась бы реструктуризация систем.

В 2022 году в рамках глобальной дедолларизации Россия и Китай перешли на расчеты в национальных валютах за поставки энергоресурсов. В 2023-м Россия и Боливия перешли на расчеты в национальных валютах — рублях и боливиано.

Экономика,Валдайский клуб,
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