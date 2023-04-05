$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Румынские фермеры угрожают блокировкой таможни из-за зерна из Украины

Елена Прошина

Румынские фермеры угрожают заблокировать таможню из-за ввоза в страну украинского зерна. По их мнению, зерно поставляется из соседней страны в огромном количестве и сбивает цену, из-за чего местные производители начинают работать в убыток. Об этом сообщает телеканал Digi 24.

Румынские фермеры угрожают блокировкой таможни из-за зерна из Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что фермеры планируют заблокировать таможню Сирет из Сучавского уезда. Причиной их недовольства является большой поток украинского зерна, который создаёт «недобросовестную конкуренцию» и обрушивает цены. При этом проблема затронула и другие уезды Румынии – в данный момент в порту Констанца находится более 2000 зерновозов, которые не могут отправиться в путь из-за украинского зерна.

Ранее стало известно, что Польша начнёт скупать зерно за государственный счет из-за наплыва зерна из Украины.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий