Румынские фермеры угрожают блокировкой таможни из-за зерна из Украины

Румынские фермеры угрожают заблокировать таможню из-за ввоза в страну украинского зерна. По их мнению, зерно поставляется из соседней страны в огромном количестве и сбивает цену, из-за чего местные производители начинают работать в убыток. Об этом сообщает телеканал Digi 24.

Уточняется, что фермеры планируют заблокировать таможню Сирет из Сучавского уезда. Причиной их недовольства является большой поток украинского зерна, который создаёт «недобросовестную конкуренцию» и обрушивает цены. При этом проблема затронула и другие уезды Румынии – в данный момент в порту Констанца находится более 2000 зерновозов, которые не могут отправиться в путь из-за украинского зерна.