Счетная палата: в ПФР поставили новый рекорд

Пенсионный фонд России (ПФР) по итогам 2022 года вышел на профицит бюджета в размере 1,1 триллиона рублей. Об этом сообщила Счетная палата РФ.

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«За 2022 год бюджет ПФР исполнен с профицитом в объеме 1 103 520,18 миллиона рублей», — говорится в документе.

Профицит стал рекордным для ПФР.

Уточняется, что общие доходы ПФР в 2022 году выросли на 24,4% и составили более 12 триллионов рублей. Расходы увеличились на 12% — до 11 триллионов рублей. В ушедшем году произошло резкое увеличение межбюджетного трансферта (более 6 триллионов рублей), который власти объяснили ростом расходом на выплату пенсий.