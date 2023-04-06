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1 час назад

МВФ предупредил о росте бедности из-за противостояния США и Китая

Елена Прошина

Международный валютный фонд считает, что геополитическое противостояние США и Китая может привести к «фрагментации мира» и бедности. Об этом пишет ТАСС.

МВФ предупредил о росте бедности из-за противостояния США и Китая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Разделение мира на два лагеря может привести к тому, что компании будут перемещать свое производство в более благоприятные страны, что вызовет снижение производительности на 1% в течение 5 лет и на 2% в долгосрочной перспективе. Это, в свою очередь, может привести к созданию экономически неблагополучного мира, и хотя определенные игроки могут получить временные или постоянные преимущества, это вызовет большие неопределенности.

Кроме того, противостояние США и Китая может сказаться и на банковской системе. Так, к примеру, могут быть проблемы в цепочке поставок, ускорение инфляции, а это заставит кредитные организации принимать меньше рисков и сократить кредитование. Это, в свою очередь, еще больше замедлит экономический рост.

По мнению экспертов фонда, в начале 2020 года стало очевидно, что кризис дал о себе знать: прямые иностранные инвестиции сократились на 20% по сравнению с допандемийным уровнем. Это стало одним из самых серьезных предупреждений о глобальном ущербе со времен коронавируса. По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году ожидается снижение темпов роста мировой экономики до 2,7%.

Экономика,Международный валютный фонд,
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