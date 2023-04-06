Международные резервы Украины достигли максимума за 11 лет

Международные резервы Киева за 11 лет выросли до рекордных значений, составив 31,9 миллиарда долларов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Национальный банк Украины.

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«По состоянию на 1 апреля 2023 года международные резервы, по предварительным данным, составили 31,9 миллиарда долларов США. Это рекордный объем резервов за последние 11 лет», — подчеркнули в пресс-службе.

Регулятор указывает, что в марте 2023 года резервы выросли на 10 процентов из-за уменьшения объемов чистой продажи валюты и финансовых поступлений от международных партнеров.