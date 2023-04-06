ЦБ предсказал сильное изменение системы трансграничных расчетов

"Цифровой рубль, когда платформа будет протестирована и готова, - это новая возможность создать систему трансграничных расчетов, потому что в этом случае уже те регуляторы, которые цифровые национальные валюты выпускают, могут с нами интегрироваться напрямую. Мы в этом случае SWIFT не задействуем никоим образом - это либо прямая интеграция, либо через какие-то объединенные платформы, на которые каждый заходит по каналу на свою платформу, то есть там разные варианты технические. Это, я думаю, в будущем, на горизонте 5-7 лет, мы увидим совершенно другую систему трансграничных расчетов, уже основанную на национальных цифровых валютах", - сказала она, выступая в Госдуме.