ЦБ предсказал сильное изменение системы трансграничных расчетов

Система трансграничных расчетов в ближайшие годы трансформируется, через 5-7 лет она может быть основана на цифровых национальных валютах, считает первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
"Цифровой рубль, когда платформа будет протестирована и готова, - это новая возможность создать систему трансграничных расчетов, потому что в этом случае уже те регуляторы, которые цифровые национальные валюты выпускают, могут с нами интегрироваться напрямую. Мы в этом случае SWIFT не задействуем никоим образом - это либо прямая интеграция, либо через какие-то объединенные платформы, на которые каждый заходит по каналу на свою платформу, то есть там разные варианты технические. Это, я думаю, в будущем, на горизонте 5-7 лет, мы увидим совершенно другую систему трансграничных расчетов, уже основанную на национальных цифровых валютах", - сказала она, выступая в Госдуме.
Скоробогатова также отметила, что 2022 год показал, что те страны, которые лояльны и дружественны РФ, готовы делать интеграцию с российской системой быстрых платежей (СБП) и осуществлять такие платежи на их стороне. При этом это не только ближайшие страны, но и более дальние.
Первый зампред ЦБ также рассказала о планах регулятора на 2023 год: помимо тестирования платформы цифрового рубля ЦБ занимается внедрением оплаты с помощью СБП, чтобы торгово-сервисные предприятия могли принимать через нее оплату, а их издержки снижались. Также ЦБ получает запрос на переводы в бюджет через СБП, регулятор планирует заняться этим в 2023 году.