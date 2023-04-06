Финансист оценил снижение курса рубля к доллару

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике, финансист Александр Лосев в разговоре с Рамблером прокомментировал данные торгов на Московской бирже, согласно которым в четверг курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые за год.
Специалист допустил, что снижение курса рубля может быть связано с выводом одной из иностранных компаний своего капитала из РФ.
По словам эксперта, если Центральный Банк не будет предпринимать мер по стабилизации курса российской валюты, "то можно распрощаться с мыслью о том, что когда-нибудь в будущем рубль сможет стать региональной валютой расчетов".
"Такая быстрая девальвация недопустима для тех валют, которые можно будет использовать для расчетов вместо доллара", — отметил Лосев.
Курс рубля может прийти в равновесное состояние вместе с наступлением налогового периода в 20-х числах апреля, добавил эксперт.
"Тогда со стороны экспортеров будет предложение доллара, и курс придет в более-менее равновесное состояние", — заявил он.
Вместе с тем эксперт подчеркнул, что в настоящее время главной валютной парой на российском рынке является не доллар-рубль, а юань-рубль.
"Надо исходить из того, что в долларе могут быть любые перекосы и любая иррациональность, а самая стабильная пара - это рубль-юань. На нее и надо ориентироваться", — сказал специалист.
Укрепление курса рубля в ближайшей перспективе может произойти за счет продаж экспортеров, а также резкого увеличения сальдо платежного баланса и торгового баланса.
"С платежным балансом у нас все хорошо - идет замещение долларовых долгов на рублевые... А торговый баланс - это наш экспорт и импорт. И если сейчас выросший доллар притормозит импорт, а экспорт продолжит расти, в том числе из-за роста цен на нефть, металлы и все остальное, то мы получим серьезное положительное сальдо торгового баланса, как это было в прошлом году. И тогда будет очень сложно искусственно девальвировать рубль", — заключил собеседник.
В четверг, 6 апреля, российская валюта дешевеет в ходе торгов на Московской бирже. В середине дня курс доллара поднимался на 1,5% — до 81,04 рубля, а стоимость евро и юаня росла на 1,6% — до 88,69 и 11,68 рубля соответственно. Достигнутые значения стали максимальными с апреля 2022 года.