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25 минут назад

Финансист оценил снижение курса рубля к доллару

Семён Капранов
Александр Лосев эксперт

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике, финансист Александр Лосев в разговоре с Рамблером прокомментировал данные торгов на Московской бирже, согласно которым в четверг курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые за год.

Специалист допустил, что снижение курса рубля может быть связано с выводом одной из иностранных компаний своего капитала из РФ.

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Есть такое ощущение, что кому-то из иностранцев дали вывести капитал из России. Может быть, это была компания Shell. Может быть, кто-то из олигархов получил отдельное разрешение...

При этом на бирже очень маленькое предложение доллара. И баланс биржевой торговли находится не на уровне, соответствующем нашему сальдо платежного баланса, текущих операций, цен на нефть. Он сильно выше. То есть рубль в принципе перепродан. Но по мере закрытия ряда крупнейших [американских] банков, по мере ужесточения финансовых санкций предложение доллара все меньше и меньше. И на неликвидном узком рынке этот курс может быть где угодно.
Александр Лосев
Александр Лосев Член президиума Совета по внешней и оборонной политике, финансист

По словам эксперта, если Центральный Банк не будет предпринимать мер по стабилизации курса российской валюты, "то можно распрощаться с мыслью о том, что когда-нибудь в будущем рубль сможет стать региональной валютой расчетов".

"Такая быстрая девальвация недопустима для тех валют, которые можно будет использовать для расчетов вместо доллара", — отметил Лосев.

Курс рубля может прийти в равновесное состояние вместе с наступлением налогового периода в 20-х числах апреля, добавил эксперт.

"Тогда со стороны экспортеров будет предложение доллара, и курс придет в более-менее равновесное состояние", — заявил он.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что в настоящее время главной валютной парой на российском рынке является не доллар-рубль, а юань-рубль.

"Надо исходить из того, что в долларе могут быть любые перекосы и любая иррациональность, а самая стабильная пара - это рубль-юань. На нее и надо ориентироваться", — сказал специалист.

Укрепление курса рубля в ближайшей перспективе может произойти за счет продаж экспортеров, а также резкого увеличения сальдо платежного баланса и торгового баланса.

"С платежным балансом у нас все хорошо - идет замещение долларовых долгов на рублевые... А торговый баланс - это наш экспорт и импорт. И если сейчас выросший доллар притормозит импорт, а экспорт продолжит расти, в том числе из-за роста цен на нефть, металлы и все остальное, то мы получим серьезное положительное сальдо торгового баланса, как это было в прошлом году. И тогда будет очень сложно искусственно девальвировать рубль", — заключил собеседник.

В четверг, 6 апреля, российская валюта дешевеет в ходе торгов на Московской бирже. В середине дня курс доллара поднимался на 1,5% — до 81,04 рубля, а стоимость евро и юаня росла на 1,6% — до 88,69 и 11,68 рубля соответственно. Достигнутые значения стали максимальными с апреля 2022 года.

Экономика,Александр Лосев,Банк России,Shell,Московская биржа,
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