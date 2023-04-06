Финансист оценил снижение курса рубля к доллару

"С платежным балансом у нас все хорошо - идет замещение долларовых долгов на рублевые... А торговый баланс - это наш экспорт и импорт. И если сейчас выросший доллар притормозит импорт, а экспорт продолжит расти, в том числе из-за роста цен на нефть, металлы и все остальное, то мы получим серьезное положительное сальдо торгового баланса, как это было в прошлом году. И тогда будет очень сложно искусственно девальвировать рубль", — заключил собеседник.