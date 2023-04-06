Глава Минфина Антон Силуанов предположил, что курс рубля укрепится за счет валютных поступлений в Россию на фоне роста стоимости энергоносителей. Об этом пишет РИА «Новости».

Министр пояснил, что в настоящее время повысились цены на российские нефть, газ и уголь. Соответственно, валютные потоки в страну усилятся, а рубль, в свою очередь, покажет «тенденцию к укреплению».

Банк России и Минфин, уточнил Силуанов, не ограничивают рост национальной валюты. Курс рубля повышается и понижается в зависимости от объема валютных поступлений.

В последние месяцы постоянно наблюдаются колебания курса национальной валюты, заметил министр. По его мнению, это закономерно и является показателем изменения торгового баланса.

Напомним, что в четверг, 6 апреля, курс доллара поднялся выше 81 рубля, евро - выше 88 рублей.