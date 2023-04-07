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1 час назад

В Минэкономразвития прокомментировали обновленный прогноз Всемирного банка

ТАССиещё 6

Динамика экономики в январе-феврале текущего года говорит о возможности прогнозировать рост ВВП РФ в 2023 году. Такое мнение высказали в Минэкономразвития, комментируя обновленный прогноз Всемирного банка.

Минэкономразвития: на Западе недооценили гибкость экономики РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всемирный банк прогнозирует сокращение ВВП России в 2023 году на 0,2% вместо озвученных ранее 3,3%, следует из данных, опубликованных на официальном сайте банка.

"Всемирный банк продолжил тренд, который ранее в этом году задал МВФ - пересмотр в сторону "плюс" сверхнегативных прогнозов развития российской экономики. Действительно, все сложнее отрицать очевидное. Западные эксперты недооценили степень гибкости нашей экономики. Выдержать беспрецедентное санкционное давление удалось во многом благодаря ставке на частный бизнес, - сказали в пресс-службе МЭР. - В сценарных условиях прогноза закладываем рост ВВП уже в 2023 году, основания для этого дает динамика индикаторов за январь и февраль".

Как ранее подчеркнул президент РФ Владимир Путин, стратегическая задача - не просто адаптироваться к текущим условиям, а вывести экономику на новые рубежи.

"На достижение этой цели сейчас "заточены" все наши основные инструменты поддержки инвестиций", - добавили в министерстве.

Экономика,Экономика России,Владимир Путин,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,Минэкономразвития,
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