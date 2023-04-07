Минэкономразвития: на Западе недооценили гибкость экономики РФ

"Всемирный банк продолжил тренд, который ранее в этом году задал МВФ - пересмотр в сторону "плюс" сверхнегативных прогнозов развития российской экономики. Действительно, все сложнее отрицать очевидное. Западные эксперты недооценили степень гибкости нашей экономики. Выдержать беспрецедентное санкционное давление удалось во многом благодаря ставке на частный бизнес, - сказали в пресс-службе МЭР. - В сценарных условиях прогноза закладываем рост ВВП уже в 2023 году, основания для этого дает динамика индикаторов за январь и февраль".