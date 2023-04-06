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1 час назад

Мишустин: интеграция России и Белоруссии «серьезно помогает» преодолевать санкции

Илья Родин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что интеграция России и Белоруссии существенно помогает в преодолении последствий ограничительных мер со стороны западных стран. Об этом пишет РИА «Новости».

Мишустин рассказал об интеграции России и Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что журналист Павел Зарубин спросил премьера об отношениях Москвы и Минска на современном этапе, взаимодействии экономик двух стран на фоне санкций.

Мишустин пояснил, что Россия и Белоруссия сотрудничают «по целому треку вопросов, [среди которых] финансовый суверенитет, экономический суверенитет, промышленный».

Эксперт назвала дедолларизацию «запоздалой»

По оценке премьера, это существенно помогает государствам преодолевать последствия западных ограничений.

Российские официальные лица регулярно встречаются с белорусскими коллегами, находятся с ними в постоянном контакте, уточнил Мишустин.

Премьер резюмировал, что деятельность в рамках Союзного государства и других организаций, в которые входят Россия и Белоруссия, «идет полным ходом».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что работа по укреплению Союзного государства продолжается и будет продолжаться.

Экономика,Павел Зарубин,Михаил Мишустин,Дмитрий Песков,
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