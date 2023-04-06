Молдавия нашла замену российскому газу

Кишинев намеревается закупать природный и сжиженный газ в Греции, рассказал глава молдавской госкомпании Energocom Виктор Бынзарь. Об этом пишет «Прайм».

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Бынзарь пояснил, что госкомпания подписала в Афинах рамочный контракт с греческим газовым оператором DEPA.

Чиновник заметил, что Греция располагает действующим терминалом СПГ, кроме того, в стране строится второй объект этого типа. По его словам, он будет сдан в эксплуатацию к концу 2023 года.

Региональные трейдеры, уточнил Бынзарь, привозят в Грецию энергоресурс из стран Ближнего Востока, США, Африки.

«Цены здесь выгодные», - подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что 1 марта 2023 года премьер-министр республики Дорин Речан рассказал о обретении энергонезависимости от поставок газа из России.

20 марта руководитель «Молдовагаз» Вадим Чебан рассказал, что республика снова в значительных объемах начала закупки энергоресурса у России.