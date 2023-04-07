Эксперты объяснили устойчивость экономики России к санкциям

Высокая адаптивность бизнеса и масштабная господдержка обеспечили устойчивость российской экономики в 2022 году, несмотря на санкции, считают авторы доклада факультета социальных наук НИУ ВШЭ "Экономика России под санкциями: от адаптации к устойчивому росту". При этом российская промышленность почти полностью восстановилась по всем позициям, пострадавшим от ограничений.

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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что негативные прогнозы западных аналитиков об экономической ситуации в России не сбылись, так как ВВП страны в 2022 году снизился всего на 2%.

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Авторы доклада отмечают, что в условиях гибкости цен и при наличии ранее накопленных запасов импортной продукции предприятия смогли довольно оперативно наработать новые хозяйственные связи внутри страны и на внешнем рынке взамен утраченных. Со стороны государства этому способствовало некоторое смягчение регулирования (в частности, разрешение параллельного импорта).

Масштабная господдержка

Еще одним фактором устойчивости российской экономики под санкциями называется масштабный бюджетный стимул со стороны правительства. Так, расходы федерального бюджета в 2022 году должны были составить 23,7 трлн рублей, а фактически выросли до 31,1 трлн рублей. Таким образом, дополнительно в экономику из бюджета поступило более 7,4 трлн рублей, или 5,1% ВВП.

Кроме того, дополнительный прирост ресурсов предприятий за счет введения отсрочки по страховым взносам во втором и третьем кварталах 2022 года составил 0,5% ВВП.

Адаптация российской промышленности

Российское производство почти полностью восстановилось практически по всем позициям, которые пострадали в результате санкций, указывается в докладе.

При этом возможности перехода российской экономики к росту в среднесрочной перспективе связаны с развитием производства, ориентированного на внутренний рынок.

Частный российский бизнес в 2022 году также доказал свою устойчивость к шокам, однако переход к развитию новых производств потребует дополнительных условий, подчеркивают эксперты.