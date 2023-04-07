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44 минуты назад

В JPMorgan предупредили о приближении США к рецессии

Мария Иванова

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что США приблизились к рецессии из-за банкротства банков Silicon Valley Bank и Signature Bank. Об этом сообщает CNN.

Даймон подчеркнул, что в стране начало понемногу сокращаться кредитование.

«Это близко к признакам рецессии, хотя [банковский хаос — прим.ред.] не обязательно ведет к рецессии», — отметил он.

По его мнению, над экономикой США нависли «грозовые тучи» и банковский кризис пока не завершен — еще несколько финансовых учреждений могут обанкротиться. В то же время Даймон считает, что кризиса, близкого по масштабам к событиям 2008 года, не будет, так как нет больших проблем на ипотечных рынках.

Последствия банкротства американских банков для экономики оценили

Ранее в США обанкротился Silicon Valley Bank, кредитовавший технологические стартапы. Он стал крупнейшим банком, обанкротившимся в Штатах после финансового кризиса 2008-го. Его активы составляли 209 миллиардов долларов и он входил в топ-20 банков страны.

Затем проблемы возникли у обслуживавших криптобиржу FTX банков. 8 марта материнская компания банка Silvergate объявила о его закрытии и ликвидации его активов.

Позже власти США решили закрыть Signature Bank из-за рисков, связанных с банкротством Silicon Valley Bank. Активы Signature Bank оценивались в 110 миллиардов долларов.

Сообщалось, что вкладчики банков получат полный доступ к своим вкладам.

Экономика,Джейми Даймон,
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