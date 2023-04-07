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В России одобрили эксперимент по продаже вина через «Почту России»

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Правительство России одобрило законопроект, согласно которому в стране будет проводиться эксперимент по онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России». Об этом сообщает РИА Новости.

В России одобрили эксперимент по продаже вина через «Почту России»
© ТАСС

По данным агенства, проект запустят с 1 ноября — он продлится по 31 июля 2026 года.

«Сообщаем, что законопроект одобрен и будет внесен в Государственную Думу в установленном порядке»,— сообщили в пресс-службе российского правительства.

Изначально он охватит Москву и Подмосковье, но Минсельхоз предложил включить в тестирование также Санкт-Петербург, Ленинградскую и Нижегородскую области. В этих регионах можно будет приобрести российские (произведенные из выращенного на территории страны винограда) вина на специальном сайте «Почты России».

Доля российского вина в магазинах достигла около 50%

Оформить заказ можно будет только с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на «Госуслугах»), а получить — только по паспорту. Купленный алкоголь доставят на адрес или в ближайшее почтовое отделение не ранее чем через 24 часа после оформления заказа.

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