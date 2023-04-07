Росстат подтвердил спад экономики России в 2022 году

Росстат подтвердил снижение экономики России в 2022 году на 2,1%. Об этом свидетельствуют данные службы.
«ВВП за 2022 год в соответствии со второй оценкой составил в абсолютном выражении 153 триллионов 435,2 миллиардов рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2021 года — 97,9%, индекс-дефлятор по отношению к ценам 2021 года – 115,8%», — говорится в тексте.
В Росстате отметили, что на снижение ВВП в 2022 году повлияло сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля (минус 12,7%), водоснабжение, организация сбора и утилизация отходов (минус 6,8%), обрабатывающие производства (минус 2,5%) и транспортировка и хранение (минус 1,8%).