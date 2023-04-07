Росстат подтвердил спад экономики России в 2022 году

«ВВП за 2022 год в соответствии со второй оценкой составил в абсолютном выражении 153 триллионов 435,2 миллиардов рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2021 года — 97,9%, индекс-дефлятор по отношению к ценам 2021 года – 115,8%», — говорится в тексте.