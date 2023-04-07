В России резко выросло число банкротов

В первом квартале 2023 года в России резко выросло число граждан-банкротов, включая индивидуальных предпринимателей, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса». Несостоятельными были признаны 76 тысяч россиян, что на 40,3 процента больше, чем в том же периоде 2022-го.

© Александр Чиженок / Коммерсантъ

Темпы роста с прошлого года изменились мало — тогда в январе-марте количество банкротов увеличилось на 33,6 процента, до 54,2 тысячи. Лидером по числу банкротств оказалась Москва, которая годом ранее замыкала первую тройку. В первом квартале в столице банкротами признали 3,63 тысячи лиц (рост на 45,5 процента).

За ней следуют Московская область с показателем 3,6 тысячи (рост 41,2 процента) и Краснодарский край (3,5 тысячи, плюс 33,5 процента). В пятерке лидером также Башкортостан (3,2 тысячи, рост 34,8 процента) и Свердловская область (2,7 тысяч, рост 22,2 процента).

Процедура банкротства через суд позволяет освободиться от непосильных долгов и актуальна в любых экономических условиях, считает первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Он объясняет динамику ростом информированности граждан о возможности списания долгов и доверия к этому инструменту.

При этом руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин отмечает, что темпы роста судебных банкротств стабилизировались, и не ждет их ускорения в ближайшем будущем. «Эффект новизны процедуры уже себя исчерпал», — объяснил он. Ждать резкого роста их количества стоит лишь в случае резкеого изменения экономической ситуации.