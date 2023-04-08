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1 час назад

В Японии увидели сокращение зависимости от российского угля

Lenta.ru

По итогам 2022 года японские компании сократили зависимость от российского угля, утверждает газета Nikkei. Предприятия приобрели его на 45 процентов меньше, чем в 2021-м.

В Японии увидели сокращение зависимости от российского угля
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По уточненным данным, всего за 2022 год японские компании приобрели 6,5 миллиона тонн угля из России. В настоящее время энергетические предприятия рассматривают альтернативных поставщиков из Индонезии и Южной Африки.

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В феврале 2023 года в Японию поставили 230 тысяч тонн угля — это уже на 73 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, констатировала Nikkei. При этом утверждается, что на долю российского угля пришлось всего 2 процента от общего объема поставок.

Экономика,Зигфрид Вольф,Владимир Путин,
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