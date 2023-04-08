В Японии увидели сокращение зависимости от российского угля

По итогам 2022 года японские компании сократили зависимость от российского угля, утверждает газета Nikkei. Предприятия приобрели его на 45 процентов меньше, чем в 2021-м.

По уточненным данным, всего за 2022 год японские компании приобрели 6,5 миллиона тонн угля из России. В настоящее время энергетические предприятия рассматривают альтернативных поставщиков из Индонезии и Южной Африки.