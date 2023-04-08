Глава МВФ спрогнозировала скорый «бум» из-за уязвимости глобальной экономики

Уязвимость глобальной экономики может привести к скорому «буму». С таким прогнозом выступила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ходе беседы с журналистом в преддверии ежегодных весенних встреч МВФ и Всемирного банка. Запись разговора доступна на YouTube.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Просто не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они были низкими так долго, и не было бы никаких уязвимостей. Что-то должно сделать бум», — предупредила глава МВФ.

По ее словам, мировая экономика не приближается к повторению глобального финансового кризиса 2008 года, в банковском секторе в США и Швейцарии наблюдаются проблемы. Она объяснила, что ситуация 2008 года произошла из-за того, что большое число финансовых учреждений держали на балансе переоцененные активы, при этом сейчас финансовая ситуация стала намного «чище».