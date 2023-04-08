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В Минэнерго Турции оценили объем разведанных запасов газа

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Разведанных в Турции запасов газа хватит для того, чтобы в течение 35 лет обеспечивать этим топливом потребности домохозяйств. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в беседе с телеканалом CNN Turk.

В Турции оценили объем разведанных запасов газа
© Lenta.ru

По его словам, на данный момент объемы разведанных запасов составляют 710 миллиардов кубометров.

«Этого нам хватит на обеспечение домов в течение 35 лет. Если брать и предприятия, то этих объемов хватит на 15-20 лет», — оценил Донмез количество обнаруженного топлива.

Министр также подчеркнул, что газ из Турецких месторождений в Черном море будет стоит ниже импортного.

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