В Турции оценили объем разведанных запасов газа

Разведанных в Турции запасов газа хватит для того, чтобы в течение 35 лет обеспечивать этим топливом потребности домохозяйств. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в беседе с телеканалом CNN Turk.