Задорнов заявил о первом с 2008 года кризисе в мировой экономике

«Глобального кризиса не было с 2008 года — почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы <....> Ситуация изменилась в начале марта на фоне падения банков в США и Европе. Стало очевидно, что целый ряд активов, причем не только банковские акции, но и длинные госбумаги, корпоративные бонды, рынок венчурного капитала и недвижимость, обесцениваются», — заявил Задорнов.