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53 минуты назад

Экс-министр финансов Задорнов заявил о первом с 2008 года кризисе в мировой экономике

Газета.Ruиещё 4

В настоящее время мировая экономика сталкивается с первым кризисом со времен глобального финансового коллапса 2008 года. Ситуация обострилась на фоне краха ряда кредитных организаций в Европе и США, приводит слова экс-министра финансов России Михаила Задорнова РИА Новости.

Задорнов заявил о первом с 2008 года кризисе в мировой экономике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Глобального кризиса не было с 2008 года — почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы <....> Ситуация изменилась в начале марта на фоне падения банков в США и Европе. Стало очевидно, что целый ряд активов, причем не только банковские акции, но и длинные госбумаги, корпоративные бонды, рынок венчурного капитала и недвижимость, обесцениваются», — заявил Задорнов.

По его словам, в начале текущего года положение дел в глобальной экономике было более обнадеживающим за счет околонулевых темпов роста производства в странах Евросоюза (ЕС) и США. Однако к началу весны динамика изменилась на фоне банкротства крупного американского инвестбанка Silicon Valley Bank и слияния двух швейцарских банков — Credit Suisse и UBS.

Эксперт оценил вероятность глобального кризиса в экономике США

8 апреля глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева предупредила о возможном «схлопывании» мировой экономики. Уязвимость глобального валового внутреннего продукта (ВВП) растет на фоне попыток центральных банков стран сдерживать высокую инфляцию.

Экономика,Кристалина Георгиева,Михаил Задорнов,Международный валютный фонд,ЕС,
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