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1 час назад

Турция начала работать над предложенным Россией проекту газового хаба

Майк Габриелян

Турция начала изменять законы о торговле газом, чтобы согласовать их с российским проектом газового хаба. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Дёнмез, передает CNN Turk.

Турция начала работать над предложенным Россией проекту газового хаба
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«У нас есть возможность стать важным торговым центром в странах Восточной Европы. Мы предприняли шаги для этого. Когда наш президент одобрит закон, принятый парламентом, правовые механизмы начнут работать», - сказал Дёнмез.

По его словам, в старых законах существуют нормы, предназначенные только для внутреннего рынка.

Ранее турецкий парламент утвердил изменения в структуре государственного концерна Botas, чтобы реализовать проект газового хаба.

Сейчас Турция импортирует 99% потребляемого в стране природного газа, нефти и нефтепродуктов. В прошлом году страна потратила около 95 млрд долларов на энергию - около трети от затрат на весь импорт. Газ поступал из России, Азербайджана и Ирана.

Ранее в Турции анонсировали запуск газового хаба в стране в 2023 году.

Экономика,Парламент Турции,
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