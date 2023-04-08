$79.50+0.1487.10+0.37
46 минут назад

Министр финансов Германии сообщил о планах значительно сократить расходы

Газета.Ru

Немецкая коалиция «Светофор» в настоящий момент продолжает бороться за бюджет на 2024 год, при этом министр финансов Кристиан Линднер считает, что следует существенно сократить расходы. Об этом сообщает издание Tagesschau.

Министр финансов Германии сообщил о планах значительно сократить расходы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава Минфина опять выступил против повышения налогов.

По словам политика, вскоре властям ФРГ придется принимать ряд неудобных решений.

Предполагается, что каждая отдельная поправка по бюджету будет рассматриваться с учетом ее обоснования и объема.

По состоянию на текущий момент, дефицит в размере от 14 до 18 млрд евро в 2024 году

«Этот бюджетный дефицит должен быть восполнен за счет отказа [от поправок и предложений]», — пояснил Линднер.

В частности, он рекомендует предусмотреть повышение тарифов на государственные услуги.

Экономика,Кристиан Линднер,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий