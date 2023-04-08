Министр финансов Германии сообщил о планах значительно сократить расходы

Немецкая коалиция «Светофор» в настоящий момент продолжает бороться за бюджет на 2024 год, при этом министр финансов Кристиан Линднер считает, что следует существенно сократить расходы. Об этом сообщает издание Tagesschau.

Глава Минфина опять выступил против повышения налогов.

По словам политика, вскоре властям ФРГ придется принимать ряд неудобных решений.

Предполагается, что каждая отдельная поправка по бюджету будет рассматриваться с учетом ее обоснования и объема.

По состоянию на текущий момент, дефицит в размере от 14 до 18 млрд евро в 2024 году

«Этот бюджетный дефицит должен быть восполнен за счет отказа [от поправок и предложений]», — пояснил Линднер.