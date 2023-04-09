Названа страна с самой высокой инфляцией в феврале

«Наиболее высокая инфляция в годовом выражении была зафиксирована в Ливане (190%) и Аргентине (102,5%). Зимбабве, которая еще месяц назад была лидером рейтинга с инфляцией в 230%, в феврале опустилась на третью строчку с 92,3% <....> В целом половина стран мира в феврале фиксировали темпы роста цен выше 8,7%, сюда входит и Россия с показателем 10,99%, расположившаяся на 50-м месте», — говорится в материале.