Всемирный банк призвал искать "выход из тупика" с долгами беднейших стран

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что необходимо искать "выход из тупикового положения" беднейших стран мира, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что на предстоящей весенней сессии одной из центральных тем обсуждения будет поиск решения по реструктуризации долга таких государств. "Я хотел бы увидеть серьезное обсуждение долгового "тупика"", - отметил Малпасс