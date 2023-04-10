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Всемирный банк призвал искать "выход из тупика" с долгами беднейших стран

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что необходимо искать "выход из тупикового положения" беднейших стран мира, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что на предстоящей весенней сессии одной из центральных тем обсуждения будет поиск решения по реструктуризации долга таких государств. "Я хотел бы увидеть серьезное обсуждение долгового "тупика"", - отметил Малпасс

Всемирный банк призвал искать "выход из тупика" с долгами беднейших стран
© Wikimedia Commons

По его словам, он хотел бы, чтобы страна-должник подавала запрос на формальную приостановку обслуживания долга в начале процесса реструктуризации. Глава Всемирного банка уточнил, что в настоящее время кредиторы тратят месяцы на обсуждение вопросов, которые необходимо согласовывать заранее.

"Нам важно добиться прогресса: страны нуждаются в прозрачности, устойчивых долговых нагрузках для возобновления инвестиций", - добавил Малпасс.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила о растущей уязвимости глобальной экономики, растущей на фоне попыток мировых центробанков сдержать инфляцию.

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