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35 минут назад

Стало известно о проблеме в СНГ из-за параллельного импорта в Россию

Lenta.ruиещё 1

Параллельный импорт в Россию привел к нехватке складов в СНГ, об проблеме со складской инфраструктурой в транзитных странах из-за его роста «Коммерсантъ».

Стало известно о проблеме в СНГ из-за параллельного импорта в Россию
Фото: Evgeniy Kanaev / Globallookpress.comEvgeniy Kanaev / Globallookpress.com

Отмечается, что спрос на складские площади в Белоруссии, Казахстане, Киргизии со стороны российских логистов и ритейлеров вырос вдвое, найти подходящие объекты становится все сложнее.

В NF Group подсчитали, что компаниям из России требуется около 400 тысяч квадратных метров для хранения в странах постсоветского пространства, поскольку объем параллельного импорта с начала его запуска в марте 2022 года достиг 20 миллиардов долларов или 2,4 миллиона тонн товаров к декабрю.

Значительный спрос столкнулся с серьезной нехваткой предложения. В Казахстане, Грузии, Армении, Киргизии и Таджикистане свободные площади практически отсутствуют, в Белоруссии составляют не более 2,8 процента из 1,6 миллиона квадратных метров на готовых объектах, в Узбекистане — 4,5 процента от 207 тысяч квадратных метров.

Логистические операторы отмечают, что недостаточное количество складских помещений осложняет дальнейший рост объемов параллельного импорта в Россию.

Ранее стало известно, что с 1 апреля Казахстан вводит обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) в торговле со странами ЕАЭС, в том числе с Россией.

Экономика,Коммерсант,ЕАЭС,
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