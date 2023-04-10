Россия 6-й месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию

Россия в марте 2023 года подтвердила лидерство по поставкам нефти в Индию шестой месяц подряд. Индия закупала в РФ 1,64 млн баррелей топлива в день. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa.

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Индия в марте удвоила закупки российской нефти, рассказали аналитики.

«Закупки у России в марте удвоились по сравнению с 0,82 миллиона баррелей нефти в сутки, закупленной у Ирака, который является крупнейшим поставщиком нефти в Индию с 2017-18 годов», — следует из сообщения компании.

Аналитики уточнили, что доля российской нефти в индийском импорте в результате выросла до 34%. Также аналитики отметили стабильность закупок инийскими компаниями российской нефти марки Urals.

Кроме того, нефть в Индию в марте активно поставляли Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и США, следует из данных компании.