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1 час назад

Vortexa: Россия в марте шестой месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию

Газета.Ru

Россия в марте 2023 года подтвердила лидерство по поставкам нефти в Индию шестой месяц подряд. Индия закупала в РФ 1,64 млн баррелей топлива в день. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa.

Россия 6-й месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Индия в марте удвоила закупки российской нефти, рассказали аналитики.

«Закупки у России в марте удвоились по сравнению с 0,82 миллиона баррелей нефти в сутки, закупленной у Ирака, который является крупнейшим поставщиком нефти в Индию с 2017-18 годов», — следует из сообщения компании.

Аналитики уточнили, что доля российской нефти в индийском импорте в результате выросла до 34%. Также аналитики отметили стабильность закупок инийскими компаниями российской нефти марки Urals.

Кроме того, нефть в Индию в марте активно поставляли Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и США, следует из данных компании.

Ранее сообщалось, что Россия в марте экспортировала в Китай и Индию 91% от всех поставок своей сырой нефти, таким образом переориентировав поставки на фоне санкций стран Запада. По данным компании, в прошлом месяце поставки нефти и нефтепродуктов из России составили 6,75 млн барр. в сутки, а экспорт сырой нефти достиг 3,38 млн барр. в сутки. Показатели стали самыми высокими за последние 10 месяцев.

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