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51 минуту назад

Бельгия получила €625 млн от налогообложения доходов с замороженных €250 млрд РФ

ТАССиещё 1

Правительство Бельгии сообщило, что королевство получило в 2022 году дополнительно €625 млн в результате налогообложения доходов от замороженных активов РФ на €250 млрд, в частности, размещенных на площадке Euroclear, зарегистрированной в Бельгии. Об этом сообщила в понедельник газета Soir.

Бельгия заработала €625 млн на замороженных активах РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В ходе последнего аудита госбюджета правительство внезапно продемонстрировало значительный объем непредвиденных доходов - €625 млн, полученных от налогообложения замороженных финансовых активов России", - отмечает газета.

По ее информации, в Бельгии заморожены €250,6 млрд российских активов, размещенных через международный депозитарий Euroclear. Эти средства были реинвестированы Euroclear, в результате чего депозитарий получил сверхприбыль €821 млн, которая была обложена налогом по повышенной ставке.

Soir ожидает, что в 2023 году страна также получит доход от этих активов, однако он будет меньшим, чем в 2022 году.

Ранее глава бельгийского казначейства Александер Де Гест сообщил в интервью Soir, что в числе замороженных в Бельгии российских средств €191,9 млрд приходятся на транзакции и €58,7 млрд на активы, преимущественно в виде ценных бумаг. Он подчеркнул, что в поиске и заморозке российских активов бельгийским чиновникам помогает опыт блокирования средств других государств: Ливии, Сирии, Ирана и КНДР, на общую сумму €17 млрд.

Стало известно о планах ЕС инвестировать замороженные активы России

При этом он подчеркнул, что по бельгийским законам, которые "охраняют собственность", передача замороженных российских активов невозможна, для этого потребуется их изменение путем принятия "отдельных европейских норм".

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