Бельгия заработала €625 млн на замороженных активах РФ

Правительство Бельгии сообщило, что королевство получило в 2022 году дополнительно €625 млн в результате налогообложения доходов от замороженных активов РФ на €250 млрд, в частности, размещенных на площадке Euroclear, зарегистрированной в Бельгии. Об этом сообщила в понедельник газета Soir.

"В ходе последнего аудита госбюджета правительство внезапно продемонстрировало значительный объем непредвиденных доходов - €625 млн, полученных от налогообложения замороженных финансовых активов России", - отмечает газета.

По ее информации, в Бельгии заморожены €250,6 млрд российских активов, размещенных через международный депозитарий Euroclear. Эти средства были реинвестированы Euroclear, в результате чего депозитарий получил сверхприбыль €821 млн, которая была обложена налогом по повышенной ставке.

Soir ожидает, что в 2023 году страна также получит доход от этих активов, однако он будет меньшим, чем в 2022 году.

Ранее глава бельгийского казначейства Александер Де Гест сообщил в интервью Soir, что в числе замороженных в Бельгии российских средств €191,9 млрд приходятся на транзакции и €58,7 млрд на активы, преимущественно в виде ценных бумаг. Он подчеркнул, что в поиске и заморозке российских активов бельгийским чиновникам помогает опыт блокирования средств других государств: Ливии, Сирии, Ирана и КНДР, на общую сумму €17 млрд.