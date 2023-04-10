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Зампред ЦБ РФ Заботкин назвал причину ослабления курса рубля

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Падение курса рубля произошло из-за проседания экспортной выручки в начале года, объяснил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Об этом он сообщил на заседании рабочей группы в Госдуме.

"Ослабление курса – результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку в поступлении экспортной выручки из-за ее проседания в начале года. Дальше динамика будет более гладкая", – приводит ТАСС его слова.

Ранее инвестиционный стратег компании "Арикапитал" Сергей Суверов объяснил, что падение курса рубля в настоящее время происходит из-за существенного оттока капитала.

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Эксперт также обратил внимание, что Банк России пока не предпринимает попытки остановить ослабление национальной валюты. В Центробанке сообщают о намерениях таргетировать инфляцию. Однако падение рубля может привести к росту цен, предупредил Суверов.

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