В морских портах России заметили нехватку судов

Из-за отказа глобальных контейнерных линий от сотрудничества с Россией в морских портах страны по-прежнему наблюдается нехватка судов, причем самая сложная ситуация складывается в Санкт-Петербурге. Об этом в интервью РБК заявил глава «Трансконтейнера» (крупнейший в России контейнерный железнодорожный оператор) Виталий Евдокименко.

По его словам, ситуация начинает решаться, по крайней мере, участники рынка серьезно занимаются формированием морских сервисов для Северо-Запада. Он добавил, что на фоне творящегося на восточном направлении вопрос стал особенно актуален.

«Уже сейчас туда сложно проехать, чтобы вывезти все нужные объемы товаров и грузов», — описал он ситуацию на Дальнем Востоке.

При этом Евдокименко заметил, что в этом регионе насытить рынок судами в целом удалось, да и в Азово-Черноморском бассейне нет такого дефицита, который сложился в Балтийском море.

По данным Strategy Partners, до февраля прошлого года на флот компаний, покинувших Россию из-за начала боевых действий на Украине, приходилось 80-90 процентов всего объема перевозок контейнеров. Для решения этой проблемы российские власти собираются построить собственные суда на средства Фонда национального благосостояния.